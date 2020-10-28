Евродепутат объявил голодовку из-за сокращения финансирования здравоохранения

Депутат Европейского парламента от Франции Пьер Лярутюру объявил голодовку, чтобы привлечь внимание к проблеме сокращения средств в бюджете Евросоюза на борьбу с изменением климата и здравоохранение. Об этом он сообщил 28 октября в соцсетях.

«Моя цель не умереть, а позволить избежать миллионов смертей: Европа должна получить средства для здравоохранения, климата и занятости», — написал он в Twitter.

Как сказал депутат, средства на эти расходы могут быть получены Евросоюзом в случае введения налога на финансовые операции. Он отметил, что финансовые рынки «здоровы как никогда», при этом на здравоохранение, климат и занятость «нет денег».

Лярутюру, который является также докладчиком по бюджету, откажется от еды на восемь дней и останется в стенах Европарламента.

Совет ЕС и Европарламент работают над обсуждением семилетнего бюджетного плана Евросоюза на 2021–2027 годы.

Ранее главы 27 стран — членов ЕС согласовали рекордный по объему проект бюджета Евросоюза, направленный на восстановление экономики стран ЕС, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

Однако ряд депутатов подвергли критике проект бюджета из-за недостаточных, по их мнению, расходов на здравоохранение и борьбу с климатическими изменениями.

11 сентября Совет ЕС принял решение увеличить бюджет на 2020 год на €6,2 млрд с целью финансирования экстренных расходов, связанных с пандемией COVID-19, а именно на разработку и внедрение вакцины от коронавируса, инвестиционные инициативы Corona Response и на борьбу с кризисом.