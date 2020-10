«Академия звука» ищет новых звезд

ФГБУ «Роскультцентр», АНО «Центр кинофестивалей и международных программ», агентство «Параллель» и mgmt.run при поддержке Фонда президентских грантов запускают всероссийский проект «Академия звука», который поможет начинающим музыкантам углубить свои знания и получить уникальные карьерные перспективы. До 18 октября музыкант любого жанра может подать заявку на бесплатное участие в проекте и стать звездой «Академии звука».

Команда «Академии звука» объявляет о старте отборочного этапа, по результатам которого 40 счастливчиков смогут пройти бесплатное двухнедельное обучение основам работы в студии и на сцене у авторитетных экспертов, а также получат возможность выпустить свой трек и выступить на масштабном концерте в Санкт-Петербурге. В рамках специальной номинации телеканал и лейбл ТНТ MUSIC предложат контракт одному из участников проекта, по условиям которого ТНТ MUSIC снимет клип на трек начинающего артиста и организует его продвижение. Конкурс эксклюзивно пройдет в социальной сети «ВКонтакте».

К конкурсу допускаются музыканты старше 18 лет. Для участия нужно выложить «ВКонтакте» видеозапись своего выступления с авторской песней в любом жанре продолжительностью до полутора минут, обязательно добавив хештег конкурса #АкадемияЗвука. Пост с треком должен быть доступен как минимум до 18 октября.

На первом этапе оценивать заявки и отбирать лонг-лист из 100 участников будут эксперты и куратор образовательной концепции и процессов в «Академии звука» Андрей Рыжков (Moscow Music School). На втором этапе к ним присоединится жюри из влиятельных деятелей музыкальной индустрии: Dequine, VISNU (клипмейкер), Александр Горбачев, Алиса По («Психо Daily»), Андрей Клюкин («Дикая мята»), Вадим Чувашев («Родной звук»), Илья Мамай (Booking Machine), Катя Комиссарова («Яндекс.Музыка»), Константин Сидорков («ВКонтакте»), Никита Забелин, Николай Овчинников («Афиша Daily»), Николай Редькин (The Flow), Олег Розов (The Orchard), Павел Яблонский (The Village), Полина Nomore (стилист), Саша Сахарная (фотограф), Хадн Дадн.

Эксперты определят 40 лучших треков-заявок, авторы которых попадут в двухнедельные музыкальные лагеря в Нижнем Новгороде и Новосибирске. Каждый творческий лагерь проекта «Академия звука» — это уникальный гибрид образовательно-производственного учреждения, живая музыкальная лаборатория, в которой каждый участник оттачивает свой стиль, учится работе в команде и готовится перейти на следующий уровень своей карьеры. Вся работа начинающих артистов проходит под чутким руководством экспертов музыкальной индустрии. Они не только помогут участникам проекта записать свои песни, но и поделятся особыми приемами и наработками на лекциях и во время практических занятий.

Эксперты лагерей — гастролирующие артисты, сессионные музыканты, звукорежиссеры и продюсеры крупных медиапроектов. Среди них Андриан Мельников (генпродюсер лейбла ТНТ MUSIC), Даша Антонюк (победительница шоу «Голос»), Наташа Миуша (участница «Евровидения»), актер, продюсер Игорь Коваленко («Убойная лига»), Эд Бриони (солист иммерсивного шоу «Вернувшиеся»), Витя Глазунов (Playtronica), Артем Чирс (Tesla Boy, MANIZHA), Маша Мельникова («Маша Мария», Coockoo). В каждом лагере будет участвовать по 13 экспертов.

Каждый день под руководством звездных наставников участники проекта будут работать над своими песнями на студиях звукозаписи, готовиться к живым выступлениям на специализированных базах и узнавать новое в лекториях лагеря. Список дисциплин включает в себя вокальное мастерство, продюсирование композиций, хореографию, игру на инструментах, историю музыки, музыкальный менеджмент, право, саунд-дизайн и другие предметы, невероятно полезные для любого современного музыканта.

В конце курса звездные наставники и эксперты выберут 20 самых перспективных учеников, которые выступят на финальном концерте в Санкт-Петербурге. Именно там зрители определят 10 лучших музыкантов, каждый из которых получит контракт с международным дистрибьютором на выпуск и продвижение записанного в рамках конкурса трека.