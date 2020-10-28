Три гранаты обнаружили в гаражном массиве в Благовещенске

В гаражном массиве на улице Театральной в Благовещенске обнаружили ручные гранаты. Сообщение о найденных боеприпасах поступило дежурному Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники вневедомственной охраны и полиции выехали на место и оцепили территорию. Сотрудники группы разминирования и кинолог выяснили, что это ручные гранаты РГД-5, пишет Амурская служба новостей.

Боеприпасы были вывезены и уничтожены.

Управление Росгвардии по региону напоминает, что о найденных подозрительных предметах необходимо немедленно сообщать в правоохранительные органы.

В Московской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Во время осмотра его места жительства правоохранители обнаружили и изъяли 378 предметов, похожих на патроны различного калибра для огнестрельного оружия, а также две единицы охолощенного оружия, пригодного для производства выстрелов изъятыми патронами.