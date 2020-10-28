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Футбольный стадион реконструируют в Ванино

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В поселке Ванино (Хабаровский край) стартовала реконструкция футбольного стадиона. Рабочие заменят трибуны, установят табло, уложат покрытие и смонтируют беговые дорожки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В краевом минспорта рассказали, что в начале 2020 года проект реконструкции получил федеральное финансирование. В общей сложности на работы направили 50 млн рублей, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

В районной администрации отметили, что перед началом проектирования собрали спортивных ветеранов, игроков, тренеров, который сказали, что при наличии хорошего поля футбол в районе возродится.

Завершить реконструкцию планируется во второй половине 2021 года. Стадион будет отвечать всем требованиям социальной среды.

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