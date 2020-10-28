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Четвертый ветропарк начнет работу в Ростовской области до конца года

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Ростовская область является лидером в стране по установленной мощности ветропарков, сообщили в региональном правительстве. Всего к 2023 году планируют построить восемь ветропарков общей мощностью более 700 МВт. Все они будут расположены в местах некомпактного проживания людей.

В настоящее время в регионе уже ввели в эксплуатацию три объекта суммарной мощностью 300 МВт, пишет RostovGazeta. «В настоящее время ведется строительство четвертого ветропарка «Казачья ВЭС» суммарной мощностью 100 МВт, реализуемого в несколько этапов. Ввод в эксплуатацию первого этапа запланирован до конца текущего года, завершение второго этапа планируется в 2021 году», — говорится в информации областного правительства.

Глава региона Василий Голубев в беседе с президентом Владимиром Путиным 24 октября отметил, что ветроэнергетика стала «новым брендом, который появился, по сути, в этом году». Это связано с тем, что ветропарки в регионе заработали с марта текущего года и «первая электроэнергия на рынок энергетики пришла с марта». «Начали мы эту работу примерно 2,5–3 года назад, у нас, по сути дела, два основных партнера: «Росатом» и «Роснано», но вместе с этим иностранные партнеры, это Fortum — финская и Enel — итальянская. Мы запустили три новых завода по производству компонентов для ветроэнергетики. Один — на «Красном котельщике» в Таганроге, один — на «Атоммаше» в Волгодонске», — рассказал губернатор.

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