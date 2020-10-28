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Башкирия начинает сотрудничество со Сколковским институтом науки

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В Башкирии будет создан Консорциум вузов научно-образовательного центра. О начале сотрудничества республики со Сколковским институтом науки и технологий объявил ее глава Радий Хабиров.

По его словам, которые приводит ИА «МедиаКорСеть», Консорциум включит в себя все вузы Башкирии. Это даст возможность научным сотрудникам пользоваться научной базой Сколтеха и защищать в нем диссертации.

Также в создании научно-образовательного центра примут участие «Ростех», «Интер РАО» и «Газпром».

Как сказал Хабиров, НОЦ — это не только студенческий кампус с учебными корпусами, общежитиями и лабораториями, но это и «философия стартапов», когда в одном месте соединяются научный и образовательный потенциал с технологиями и производственной базой.

Здание научно-образовательного центра разместится в Демском районе Уфы. Подрядчика должны определить в ближайшие месяцы, чтобы начать строительство в 2021 году.

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