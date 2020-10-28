Более 10 млрд рублей потратят на здравоохранение Ставрополья в 2021 году

На Ставрополье планируется потратить 10,6 млрд рублей на сферу здравоохранения в следующем году. Доходы региона должны достигнуть 124,5 млрд рублей, расходы — 127,5 млрд. В режиме видео-конференц-связи организовали публичные слушания по проекту закона «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Государственный долг увеличиться не должен, а дефицит бюджета хотят покрыть за счет остатков денег на конец 2020 года, передает NewsTracker. Самыми важными направлениями обозначили социальные обязательства перед людьми, а также выполнение целей, поставленных президентом Владимиром Путиным. Также удастся реализовать мероприятия, за счет которых будут устранены последствия пандемии коронавируса.

Так, на социальную сферу потратят 87,4 млрд рублей, что составит 68,7% от общего числа расходов. Больше половины этих денег направят на соцобслуживание населения и меры соцподдержки граждан. На сферу образования потратят более 29 млрд рублей, здравоохранения — 10,6 млрд рублей.