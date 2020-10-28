Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на три года
Туризм
Ростуризм объявил о запуске новых чартеров в российские регионы
Мир
Карабах заявил о погибшем и раненых при обстреле города Шуша
Наука
«Роскосмос» приступит к развертыванию программы «Сфера» в 2021 году
Мир
В Белоруссии ратифицировали соглашение с РФ о взаимном признании виз

Строительство аэровокзала началось в Тобольске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тобольском аэропорту начали возводить здание аэровокзала. Первую сваю забил тоболяк Сергей Рыбьяков, который в 2015 году забил первую сваю «ЗапСибНефтехима».

Первый этап строительства аэропорта, включающий создание взлетно-посадочной полосы, завершили в начале 2020 года. Второй этап предусматривает появление аэровокзала площадью 5 тыс. кв. м и других объектов наземной инфраструктуры, информирует портал «Наш город».

Название для нового аэропорта в Тобольске выберут жители города. Организовано всенародное голосование. Первых пассажиров аэропорт планирует принять в 2021 году. Он сможет работать с широким кругом самолетов, включая Airbus A320 и Boeing 737. Таким образом, из Тобольска можно будет добраться до любой точки России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020