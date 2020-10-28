Строительство аэровокзала началось в Тобольске

В Тобольском аэропорту начали возводить здание аэровокзала. Первую сваю забил тоболяк Сергей Рыбьяков, который в 2015 году забил первую сваю «ЗапСибНефтехима».

Первый этап строительства аэропорта, включающий создание взлетно-посадочной полосы, завершили в начале 2020 года. Второй этап предусматривает появление аэровокзала площадью 5 тыс. кв. м и других объектов наземной инфраструктуры, информирует портал «Наш город».

Название для нового аэропорта в Тобольске выберут жители города. Организовано всенародное голосование. Первых пассажиров аэропорт планирует принять в 2021 году. Он сможет работать с широким кругом самолетов, включая Airbus A320 и Boeing 737. Таким образом, из Тобольска можно будет добраться до любой точки России.