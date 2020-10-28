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Эксперты оценили потери от срыва ввода 5G в России

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Из-за задержек с запуском 5G Россия может потерять 90 тыс. рабочих мест и около $7 млрд оборота. Об этом сообщила вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe Юлия Клебанова на III Всероссийском бизнес-форуме «5G Future Russia 2020 Развитие сетей беспроводной связи в России».

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«За два года, пока в России нет 5G, мы потеряем 90 тыс. рабочих мест и около $7 млрд оборота», — сказала она.

Компания заинтересована в ускорении коммерческих внедрений 5G в России, поскольку это будет способствовать экономическому росту страны, добавила представитель вендора.

В конце июля глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с «Известиям» предположил, что частные клиенты мобильных операторов смогут воспользоваться услугами сетей 5G в России не раньше 2022–2023 годов.

В том же месяце МТС получила первую в стране лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах государства. Первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

«МегаФон», «Ростелеком», «ВымпелКом» и МТС подписали соглашение в декабре 2019 года о намерениях организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей 5G/IMT-2020 в России. Стороны прорабатывали варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, в которых есть острый дефицит спектра.

В России в настоящее время основная технология связи — LTE и LTE2.

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