Прямой эфир

Единственный в России гражданский Ту-154 совершил последний рейс

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Единственный в России гражданский самолет Ту-154 авиакомпании «Алроса» совершил свой последний коммерческий рейс, выполнив перелет из Мирного (Якутия) в Новосибирск. Об этом в среду, 28 октября, сообщает пресс-служба перевозчика.

Открывая американское небо: что может новый российский авиаразведчик
Ту-214ОН совершил первый полет над США

Единственный из оставшихся в российской гражданской авиации Ту-154 доставил 140 пассажиров в аэропорт Толмачево.

«За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. Только за время службы в авиакомпании «Алроса» Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез свыше 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты», — говорится в сообщении авиакомпании.

Действие сертификата летной годности у этого воздушного судна заканчивается и после вывода из эксплуатации он будет находиться в новосибирском аэропорту, до принятия решения об его дальнейшей судьбе, сказал гендиректор авиакомпании Андрей Гулов.

Ту-154 был разработан в 1960-х годах в конструкторском бюро Туполева. Его первый полет состоялся 3 октября 1968 года. Он стал самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолетом.

Теперь самолеты Ту-154 в России будут использоваться только федеральными ведомствами - Минобороны, МЧС и др.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020