Единственный в России гражданский Ту-154 совершил последний рейс

Единственный в России гражданский самолет Ту-154 авиакомпании «Алроса» совершил свой последний коммерческий рейс, выполнив перелет из Мирного (Якутия) в Новосибирск. Об этом в среду, 28 октября, сообщает пресс-служба перевозчика.

Единственный из оставшихся в российской гражданской авиации Ту-154 доставил 140 пассажиров в аэропорт Толмачево.

«За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. Только за время службы в авиакомпании «Алроса» Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез свыше 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты», — говорится в сообщении авиакомпании.

Действие сертификата летной годности у этого воздушного судна заканчивается и после вывода из эксплуатации он будет находиться в новосибирском аэропорту, до принятия решения об его дальнейшей судьбе, сказал гендиректор авиакомпании Андрей Гулов.

Ту-154 был разработан в 1960-х годах в конструкторском бюро Туполева. Его первый полет состоялся 3 октября 1968 года. Он стал самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолетом.

Теперь самолеты Ту-154 в России будут использоваться только федеральными ведомствами - Минобороны, МЧС и др.