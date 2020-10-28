Сезон летних кафе завершится в Подмосковье 1 ноября

В Московской области сезон летних кафе завершится 1 ноября. Об этом в среду, 28 октября, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В ведомстве напомнили, что до 15 ноября все объекты должны быть демонтированы.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, в 2020 году в Московской области работало свыше 580 летних кафе при стационарных предприятиях общепита. Больше всего сезонных заведений работало в Сергиево-Посаде, Одинцово, Подольске, Серпухове и Мытищах. В министерстве добавили, что в прошедшем сезоне средний чек в летних кафе в Подмосковье составлял 550 рублей, пишет РИАМО.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», размещение летних сезонных кафе в Московской области производится с 1 апреля по 1 ноября. В 2020 году для недопущения распространения короновирусной инфекции в Подмосковье были введены ограничения на работу предприятий общественного питания, в связи с чем сезон летних кафе стартовал только 12 июня, напоминает телеканал «360».