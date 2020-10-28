Пьяного авиадебошира сняли с рейса во Владивостоке

Правоохранители привлекли к административной ответственности нетрезвого пассажира самолета, который готовился к вылету в аэропорту Владивостока. Об этом в среду, 28 октября, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел 25 октября. Житель Южно-Сахалинска в состоянии алкогольного опьянения, поднявшись на борт авиалайнера, начал оскорблять окружающих, используя нецензурную брань.

На кадрах с борта судна мужчина называет других пассажиров лайнера террористами.

Экипаж самолета вызвал полицейских, они сняли с рейса 57-летнего нарушителя общественного порядка.

«Полицейские прибыли к авиалайнеру, задержали 57-летнего авиапассажира и доставили его в дежурную часть. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП», — сообщила Волк.

В середине сентября мужчина устроил дебош на борту рейса Анталья–Казань. Как стало известно, пассажир ударил бортпроводника и нецензурно ругался в самолете. Его пытались успокоить, но безрезультатно. В итоге прибывшие на место стражи порядка вывели мужчину из салона самолета. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело.