В Индии мужчина напал на актрису с ножом за отказ выйти замуж

Мужчина в Индии напал с ножом на известную актрису Мальви Мальхотру из-за отказа выйти за него замуж. Об этом во вторник, 27 октября, сообщило индийское издание Hindustan Times.

Инцидент произошел в городе Мумбаи в понедельник, 26 октября, возле одной из кофеен. По информации издания, актриса была знакома с нападавшим Кумаром Махипалом Сингхом около года. Недавно тот предложил ей выйти за него замуж, но Мальхотра отказала ему. Мужчина пытался с ней поговорить и убедить изменить свое решение, но та проигнорировала его. Тогда он при встрече трижды ударил ее ножом, после чего скрылся на своем Audi.

Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали проникающее ранение живота и порезы на обеих руках. В настоящее время ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Местная полиция разбирается в произошедшем.

Мальви Мальхотра известна в Индии по телесериалам «Полет» и «Отель Милан», отмечает телеканал «360».

26 октября в Челябинской области прокуратура начала проверку школы, а также работы органов системы профилактики после того, как школьница напала на сверстницу с ножом. Конфликт между подростками произошел из-за мальчика.