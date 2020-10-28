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Пятилетний мальчик умер в Химках из-за отравления грибами

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В подмосковных Химках пятилетний мальчик умер, отравившись грибами. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации телеканала, ребенок из Пушкино с 21 октября находился в больнице Химок с диагнозом «первичное токсическое действие ядовитых веществ», а 26 октября скончался.

Полицейские выяснили, что мальчик вместе с родителями 18 октября утром ходил лес за грибами в районе села Царево. После этого они вернулись домой, а вечером 20 октября мать приготовила ужин с грибами. На следующий день, 21 октября, всем им стало плохо, они вызвали «скорую». Всех госпитализировали, состояние мальчика оценивалось как тяжелое, его направили в реанимацию. По словам бабушки погибшего ребенка, мальчик отравился каким-то видом сыроежек.

В настоящее время мать мальчика находится дома на лекарствах, а отец ездит на оформление разных документов, в том числе для похорон.

Председатель Союза грибников России Михаил Вишневский в беседе с телеканалом рассказал, что ежегодно в результате отравления грибами умирает от 10 до 2 тыс. человек, а просто обращений в связи с отравлением грибами — от нескольких сотен до 10 тыс.

Вишневский назвал три категории людей, которые чаще всего травятся грибами: неопытные, которые не могут отличить зеленые сыроежки от бледной поганки, умелые грибники, знающие свыше 100 видов грибов, но решившие освоить новые, а также опытные, но невнимательные грибники, те, которые стараются побыстрее и побольше собрать грибов для зимних заготовок.

В конце сентября сообщалось, что за летний сезон три человека отравились грибами в Татарстане. Все пациенты поступили в токсикологический центр.

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