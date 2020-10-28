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США решили проблемы созданных на замену российским РД-180 двигателей

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Компания Blue Origin решила проблемы с турбонасосами ракетного двигателя BE-4, создаваемого в качестве замены российским РД-180. Как пишет Ars Technica, после устранения неполадок двигатели вернули на испытания.

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BE-4 в будущем планируют устанавливать на ракеты Vulcan, которые создаются на замену Atlas 5. В последней используются РД-180.

«Это всегда хороший момент в программе разработки, потому что означает, что ваши важные технические вопросы уже позади», — исполнительный директор United Launch Alliance Тори Бруно.

По его словам, теперь компания может сосредоточиться не столько на создании двигателя, сколько на наращивании его производства.

В сентябре стало известно, что United Launch Alliance (ULA) планирует отказаться от эксплуатации ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 в середине 2020-х годов. США c 1997 года используют в своих ракетах российские двигатели. Попытки создать собственные аналоги терпели крах. По словам главы SpaceX Илона Маска, РД-180 безупречны.

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