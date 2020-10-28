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Ученые обнаружили 17 кандидатов на роль Девятой планеты

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Американские ученые обнаружили 17 орбитальных объектов, которые могут оказаться девятой планетой Солнечной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале The Planetary Science Journal.

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Так, расположение и орбиты транснептуновых объектов в поясе Койпера, могут свидетельствовать о наличии за ними неизвестной планеты массой в 5-10 раз больше Земли. По подсчетам ученых, она может находиться на расстоянии 250 астрономических единиц и более от Солнца.

При этом увидеть отраженный свет от темного объекта, который расположен примерно в 12-23 раза дальше от Солнца, чем Плутон, крайне сложно, в связи с чем ученые разрабатывают новые методы для обнаружения следов Девятой планеты.

Так, астрономы из Йельского университета разработали программу, которая использует метод сдвига и наложения, изначального разработанного для открытия новых спутников планет Солнечной системы.

Исследователи провели слепой поиск в двух секторах во внешней Солнечной системе и обнаружили 17 движущихся объектов, которые стали кандидатами на роль Девятой планеты.

«Если хоть один из этих объектов-кандидатов окажется реальным, это поможет нам лучше понять динамику внешней Солнечной системы и вероятные свойства Девятой планеты. Это новая интересная информация», — сказала астроном Малена Райс.

22 октября сообщалось, что астрономы использовали микроволновый телескоп ALMA для первых наблюдений за тем, как вулканы Ио, спутника Юпитера, выбрасывают гигантские массы газа и пепла в разреженную атмосферу.

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