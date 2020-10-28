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В IT-отрасли пожаловались на монополию США на рынке технологий

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Практически все мировые IT-технологии сосредоточены в руках специалистов США. Таким мнением в интервью «Известиям» поделился руководитель компании-разработчика российской ОС «Аврора» Павел Эйгес.

Штаты замкнули на себе все процессы разработки процессоров, основных компонентов материнских плат, операционных систем, магазинов приложений, радиомодулей, системного и большей части прикладного ПО и других необходимых для создания мобильных телефонов и компьютеров элементов.

«Заметьте, даже космические и ядерные технологии есть не в одной, не в двух и не в трех странах. Здесь же мы сталкиваемся с тем, что всё в одних руках. И можем оказаться в зависимости от очередного хозяина Белого дома», — предупредил эксперт.

Чтобы создать такую ситуацию, США предпринимают конкретные шаги, указал Павле Эйгес.

«Например, у компании Nokia в 2007 году был миллиард мобильников на рынке, она была недосягаемым лидером, обладала технологиями. У них была своя операционка, свои карты, сервисы, компания разрабатывала свои технологии по мобильной связи. После того как Microsoft купила мобильное подразделение Nokia, в Европе больше нет базовых мобильных технологий», — рассказал специалист.

Однако Россия должна постепенно замещать элементы смартфонов и программного обеспечения, работая над постепенным снижением зависимости от иностранных технологий, заключил Павел Эйгес.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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