Мэрия Омска закупит еще 30 тыс. т песка для борьбы с гололедом

В Омске продолжается подготовка к зимнему сезону. Мэрия планирует приобрести еще 30 тыс. т песка, 3,5 т технической соли и 1,5 тыс. т биохимического реагента. О готовности «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» к зиме сообщили в горадминистрации.

К этому сезону на предприятие приняли 21 рабочего, еще 230 человек планируется устроить. Кроме того, подготовлены снежные свалки, пишет ИА «Город55».

По словам директора управления Владимира Казимирова, в прошедшем сезоне на борьбу с гололедом потратили 630 т песко-соляной смеси и 32,8 ты биохимического реагента.

На данный момент у дорожников в запасе 32,7 тыс. т противогололедных материалов. Это песок, песко-соляная смесь, реагент. Закупка продолжается.