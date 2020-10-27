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Фасады Дворца спорта в Калуге будут готовы через две недели

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил стройку Дворца спорта в столице региона. В здании ледовой арены продолжаются работы по утеплению стен, монтируется приточная вентиляция. Идет подготовка к установке ледового оборудования.

В корпусе для размещения спортсменов монтируются окна, внутренние двери, рабочие приступают к установке радиаторов отопления, передает газета «Весть». В высокой степени готовности детский бассейн. В здании плавательного и прыжкового бассейнов завершено устройство внутренних коммуникаций.

Кроме этого, в высокой степени готовности спортивный зал, здесь готовятся к укладке паркета. Продолжается благоустройство территории. Представители подрядной организации заверили главу региона, что работы по облицовке фасадов полностью закончат через две недели.

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