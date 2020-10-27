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Мост через реку Раковая Ряса отремонтировали в Липецкой области

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В Чаплыгинском районе Липецкой области завершили ремонт моста через реку Раковая Ряса, расположенный на 6-м км автодороги Зенкино – Новополянье. Об этом сообщает областное управление дорог и транспорта.

Протяженность моста составляет 40 м. Он соединяет между собой две половины села Зенкино и весьма востребован автомобилистами. Также им пользуются грузовики соседнего агрохолдинга, вес которых достигает 40 т, уточняет LipetskMedia.

В рамках реконструкции подрядчику пришлось разобрать и собрать мост заново. За полгода строители демонтировали дорожное полотно, сняли пролетные балки, обследовали опоры, заменили детали под балками, отремонтировали и усилили ригели, а также обустроили проезжую и пешеходные части.

Общая длина сооружения вместе с подходами – 141 м. Стоимость ремонта составила 23 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Воронеже отремонтируют виадук на улице Ленина. Общий объем инвестиций в реконструкцию объекта превысит 250 млн рублей.

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