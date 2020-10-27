Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин не контактировал с ушедшим на карантин из-за COVID-19 Лавровым
Мир
Источники сообщили о возможности 4-недельного карантина во Франции
Мир
Парламент востока Ливии обвинил ПНС в нарушении договора о перемирии
Общество
Попова заявила об отсутствии проблем с организацией образовательного процесса
Наука
ЕКА и NASA договорились о сотрудничестве по лунным проектам

В Брянске пьяный пассажир маршрутки ранил ножом пенсионерку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске пьяный пассажир маршрутки нанес два ножевых ранения пенсионерке. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Брянской области.

Инцидент произошел в Советском районе города. После поднявшейся суматохи мужчина вышел на остановке «Завод Кремний» и попытался скрыться, но за ним проследил один из неравнодушных пассажиров, который также вызвал полицию, пишет NASHBRYANSK.RU.

Нападавшего удалось задержать, им оказался 49-летний житель Орловской области. Как выяснилось, в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить свой поступок он не смог.

71-летняя женщина госпитализирована с тяжелыми ранениями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

26 октября сообщалось, что мужчина пытался зарезать соседа в столичном районе Вешняки. Потерпевший выжил. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020