В Брянске пьяный пассажир маршрутки ранил ножом пенсионерку

В Брянске пьяный пассажир маршрутки нанес два ножевых ранения пенсионерке. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Брянской области.

Инцидент произошел в Советском районе города. После поднявшейся суматохи мужчина вышел на остановке «Завод Кремний» и попытался скрыться, но за ним проследил один из неравнодушных пассажиров, который также вызвал полицию, пишет NASHBRYANSK.RU.

Нападавшего удалось задержать, им оказался 49-летний житель Орловской области. Как выяснилось, в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить свой поступок он не смог.

71-летняя женщина госпитализирована с тяжелыми ранениями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

26 октября сообщалось, что мужчина пытался зарезать соседа в столичном районе Вешняки. Потерпевший выжил. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на убийство.