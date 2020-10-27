Возбуждено дело после нападения собаки на девочку в Казани

После нападения собаки на девочку в Казани возбуждено уголовное дело по статье «Побои», сообщили в пресс-службе УМВД по Татарстану. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит тяжесть травм у ребенка.

Как напоминает ИА «Татар-информ», в середине сентября собака напала на ребенка и укусила его в плечо. Видеозапись с места была размещена в соцсетях. Полицейские установили, что хозяйка пса выгуливала его без поводка и намордника, за что была привлечена к административной ответственности.

В Магадане выпустят информационную листовку о том, как избежать возможных последствий при встрече с бродячими животными. Соответствующее поручение дал мэр города Юрий Гришан. По словам главы Магадана, сейчас город живет в режиме повышенной готовности не только из-за коронавируса, но и из-за бездомных собак.