Названа страна с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в Евросоюзе

Бельгия является страной с самым высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции в Евросоюзе. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

За последние две недели в стране зафиксировали более 1390 случаев заражения на 100 тыс. человек.

На втором месте стоит Чехия (примерно 1380 случаев), на третьем — Люксембург (760). Затем идут Словения и Нидерланды.

В Бельгии в последние дни фиксируют в среднем порядка 13 тыс. заражений в сутки. Чтобы затормозить распространение эпидемии, власти приняли ряд дополнительных ограничений на федеральном и региональном уровнях: закрыты рестораны и кафе, введен комендантский час. Также в столице страны действует запрет на работу музеев и кинотеатров, обязательное ношение масок вновь стало повсеместным.

Основными очагами распространения инфекции являются крупные бельгийские города: Брюссель, Антверпен и Льеж, уточняет НСН.

При этом самый высокий уровень смертности от коронавируса в Чехии — 12,3 случая на 100 тыс. населения, передает RT. Вторую позицию по этому показателю занимает Бельгия — 5,8 случая.

Впервые вспышку коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Американские власти обвиняют Пекин в распространении вируса по всему миру. Ряд специалистов выдвигал теории о лабораторном происхождении инфекции, однако положительного отклика среди ученых такая версия не нашла.