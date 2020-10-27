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Фонды Дальневосточной научной библиотеки оцифруют и выложат в Сеть

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Фонды Дальневосточной государственной научной библиотеки станут доступны общественности. Их оцифруют и выложат в архив Национальной электронной библиотеки. В цифру в общей сложности переведут 52 книжных раритета.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном правительстве, эта работа является частью общероссийской инициативы по сохранению и увековечиванию книжных сокровищ нации. Так, к 2024 году по всей России должны оцифровать более 48 тыс. томов и рукописей.

Сейчас в Дальневосточной научной библиотеке хранится более 1 тыс. книжных памятников. Они попали сюда благодаря пожертвованиям местных жителей, в результате перераспределения национальных фондов после революции, а также в качестве подарков с западных регионов, в том числе и от царской семьи.

До 30 октября оцифрованные издания должны передать в Москву. А увидеть страницы сокровищ Дальневосточной научной библиотеки можно будет в конце 2020 года на официальном сайте Национальной электронной библиотеки.

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