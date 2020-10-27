Восемь школ в Приморье закрыли на карантин

В Приморском крае в общей сложности на карантин закрыли восемь школ. Не работают учебные заведения во Владивостоке, Октябрьском, Ольгинском, Кировском, Партизанском, Хасанском и Чугуевском районах. В Черниговском районе на карантин закрыли детский сад.

Десятки образовательных учреждений региона частично приостановили учебный процесс — по классам и группам. Это 35 детских садов и 63 школы, пишет Vostokmedia со ссылкой на региональное правительство.

За минувшие 24 часа коронавирус выявлен у 181 жителя Приморского края. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составляет 14 613 человек. В крае действует бессрочный режим повышенной готовности. Приморцы обязаны ходить в масках и соблюдать социальную дистанцию.