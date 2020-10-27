Память об астрофизике Дмитрии Красильникове увековечили в Якутии

В Якутии увековечили память о выдающемся астрофизике Дмитрии Красильникове. В 100-летнюю годовщину со дня его рождения в родном аласе Красильникова, селе Мугудай, был установлен памятный камень.

Как сообщил на церемонии открытия памятника глава Чурапчинского района Андрей Ноговицын, результаты исследования Красильникова известны не только в России, но и в других странах. Они являются ярким подтверждением выдающихся заслуг талантливого ученого из Якутии в развитии отечественной и мировой астрофизики.

ИА SakhaNews уточняет, что во вторник, 27 октября, в историческом парке «Россия — Моя история» открыли выставку, посвященную этому выдающемуся ученому. На ней, помимо уникальных архивных фотографий и документов, представлены личные вещи Красильникова. Среди них — коллекция курительных трубок астрофизика — он запомнился коллегам как «мудрец с трубкой».

Дмитрий Красильников является лауреатом Ленинской премии, которую ему присудили за участие в цикле работ «Исследование первичного космического излучения сверхвысокой энергии». Является обладателем звания «Заслуженный деятель науки Якутской АССР». Его именем названа улица в Якутске.