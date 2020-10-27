Штраф за прогрев машин проводами во дворах введут в Благовещенске

В Благовещенске будут штрафовать за прогрев автомобилей электропроводами. С подобной инициативой о внесении изменений в Правила благоустройства выступил мэр Олег Имамеев.

Как пишет Амурская служба новостей, каждую зиму жители жалуются на то, что их соседи используют опасные способы прогрева своих автомобилей: электропроводку, удлинители, которые они вывешивают из окон квартир. Такие же небезопасные устройства некоторые граждане применяют для освещения или обогрева гаражей, охранных пунктов или информационных стендов.

Опасность заключается в том, что удлинители и прочие самодельные устройства размещают на газонах, пешеходных зонах и тротуарах. Провода и розетки крепятся к опорам освещения, что не исключает возможности прикосновения к проводам.

В ближайшее время документ представят на рассмотрение депутатам городской думы. После утверждения обновленных правил введут административную ответственность в случае их нарушения.