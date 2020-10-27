Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лавров ушел на карантин из-за COVID-19
Общество
Суд впервые признал геноцид советского народа нацистами в Жестяной Горке
Мир
Лукашенко призвал вузы отчислить протестующих студентов
Культура
Путин потребовал изменить подход к подбору строителей на объектах культурного наследия
Общество
Фронтмен группы «Би-2» сообщил о выявлении у него коронавируса

Штраф за прогрев машин проводами во дворах введут в Благовещенске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Благовещенске будут штрафовать за прогрев автомобилей электропроводами. С подобной инициативой о внесении изменений в Правила благоустройства выступил мэр Олег Имамеев.

Как пишет Амурская служба новостей, каждую зиму жители жалуются на то, что их соседи используют опасные способы прогрева своих автомобилей: электропроводку, удлинители, которые они вывешивают из окон квартир. Такие же небезопасные устройства некоторые граждане применяют для освещения или обогрева гаражей, охранных пунктов или информационных стендов.

Опасность заключается в том, что удлинители и прочие самодельные устройства размещают на газонах, пешеходных зонах и тротуарах. Провода и розетки крепятся к опорам освещения, что не исключает возможности прикосновения к проводам.

В ближайшее время документ представят на рассмотрение депутатам городской думы. После утверждения обновленных правил введут административную ответственность в случае их нарушения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020