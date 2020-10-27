Россия и Белоруссия провели совместную коллегию министерств обороны

Белоруссия была и остается союзником и стратегическим партнером России, заявил Сергей Шойгу на совместной коллегии министерств обороны двух стран.

Вооруженные силы России и Белоруссии регулярно проводят совместную боевую подготовку. В этом году армии двух стран участвовали в учениях «Кавказ» на полигоне Капустин Яр, «Славянское братство» на белорусской территории, а также в миротворческих маневрах «Нерушимое братство» под эгидой Организации договора о коллективной безопасности.