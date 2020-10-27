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«Тинькофф» стал банком-лидером по числу подключенных к СБП магазинов

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«Тинькофф» лидирует среди банков в России по количеству торговых точек, подключенных к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в сообщении финансовой организации, опубликованном на ее сайте во вторник, 27 октября.

Отмечается, что на долю клиентов «Тинькофф» приходится свыше 60% от всех торговых точек, зарегистрированных в СБП.

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«На сегодняшний день каждая вторая торговая точка в России, которой доступен новый функционал в рамках СБП, — клиент «Тинькофф Оплаты». В количественном выражении это около 30 тыс. индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, крупных ритейлеров и торговых сетей», — отмечается в сообщении банка.

По числу оплат по QR-кодам через эквайринговую сеть «Тинькофф» лидируют станции техобслуживания, автотехцентры (более 50% совершенных операций). Далее следуют сервисы бронирования билетов на концерты и в театры (24%), а также сервисы по покупке авиа- и железнодорожных билетов и оплате услуг туроператоров.

Руководитель управления платежей и переводов «Тинькофф» Сергей Хромов заявил, что эти результаты говорят о том, что платежи по QR-кодам интересуют конечного потребителя наравне с бизнесом.

«Например, за последний месяц оборот платежей по QR-кодам в магазинах наших клиентов вырос в шесть раз, а количество этих платежей по отношению к прошлому месяцу утроилось. Таким образом, мы в очередной раз убедились в том, что «Тинькофф Оплата» предоставляет бизнесу и его клиентам самый технологичный и гибкий сервис эквайринга, покрывающий максимальное количество сценариев», — подчеркнул он.

Директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников со своей стороны отметил, что благодаря СБП магазины-клиенты банка получили возможность мгновенно получать оплату, а комиссия за прием платежей по QR-коду ниже, чем при других типах безналичной оплаты.

«Мы уверены, что сервисы банка будут способствовать дальнейшему увеличению числа предприятий, принимающих оплату с помощью QR-кодов, а их покупатели получат еще один удобный и безопасный способ безналичной онлайн-оплаты», — заключил Колесников.

В августе этого года эквайринговый сервис «Тинькофф Оплата» автоматизировал подключение клиентов к Системе быстрых платежей: компании получили возможность принимать мгновенные платежи от покупателей по QR-кодам через СБП без необходимости подписывать дополнительные документы. Клиентам теперь достаточно просто включить опцию «оплата через СБП» в личном кабинете.

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