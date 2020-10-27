Спасатели Курской области установили 12 тыс. пожарных дымоизвещателей

В Курской области спасатели установили в домах граждан из «группы риска» свыше 12 тыс. пожарных дымоизвещателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, в 29 городах и селах датчики установили в домах всех многодетных семей – их почти 5,4 тыс. Во всех остальных городах и районах извещателями оборудованы дома многодетных семей, оказавшихся в трудном положении, пишет «Курская правда».

Кроме того, в 23 муниципалитетах оборудование появилось в домах одиноких пенсионеров и граждан, злоупотребляющих спиртным.

Координировать установку извещателей помогают Советы отцов. Также везде есть помощники уполномоченного по правам ребенка в Курской области.

В сентябре сообщалось, что эксперты ВНИИ ГО ЧС МЧС России прогнозируют в пяти регионах страны рост числа пожаров из-за похолодания.

В сентябре сообщалось, что эксперты ВНИИ ГО ЧС МЧС России прогнозируют в пяти регионах страны рост числа пожаров и взрывов бытового газа из-за похолодания.

Специалисты связывают это с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, с перегрузками электросети, а также c беспечностью граждан.