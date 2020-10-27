В МИЦ «Известия» обсуждают начало работы Женского делового альянса БРИКС

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная началу работы Женского делового альянса БРИКС. Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию.

О развитии женского бизнеса как значимой части мирового предпринимательства говорят:

- Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации;

- Анна Нестерова, председатель российской части Женского делового альянса, руководитель от России рабочей группы по цифровой экономике Делового совета БРИКС;

- Михаил Калугин, начальник отдела БРИКС департамента внешнеполитического планирования МИД России;

- Ольга Белявцева, предприниматель, член национальной части Женского делового альянса БРИКС;

- Елена Чащина, предприниматель, член национальной части Женского делового альянса БРИКС;

- Елена Маринина, предприниматель, член национальной части Женского делового альянса БРИКС.

Впервые идея создания женского делового объединения была предложена бизнес-сообществом на Первом международном конгрессе женщин стран БРИКС и ШОС в Новосибирске летом 2017 года. В сентябре того же года на заседании Делового совета БРИКС в Шанхае российская инициатива была поддержана китайской стороной.