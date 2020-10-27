Роспотребнадзор постановил ужесточить масочный режим.

Носить средства индивидуальной защиты органов дыхания нужно будет повсеместно. Рекомендуется приостановить работу общепита. Под запретом — проведение развлекательных мероприятий. Ограничения будут действовать с одиннадцати вечера до шести утра.

Роспотребнадзор также постановил усилить дезинфекцию общественного транспорта, проводить не менее 150 тестов на 100 тыс. населения в сутки, особое внимание уделить защите людей старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями.