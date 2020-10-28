Химическая заливка: как Усолье-Сибирское спасают от экологической катастрофы

Предприятие «Усольехимпром», расположенное всего в 2 км от жилых районов города и производившее в разные годы хлор, соляную кислоту, каустическую соду, перекись водорода, лаки и эмали, бытовую химию, изделия из полиэтилена, обанкротилось и закрылось более 20 лет назад. Однако хранившиеся там ядовитые отходы не были должным образом утилизированы, что привело к экологической катастрофе — в 2018-м в городе был введен режим ЧС