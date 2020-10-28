Химическая заливка: как Усолье-Сибирское спасают от экологической катастрофы

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области завершилась самая сложная часть работ по изоляции загрязненных объектов и ликвидации утечек на территории давно закрытого химического предприятия, из-за которого в городе на протяжении двух лет действует режим ЧС. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Предприятие «Усольехимпром», расположенное всего в 2 км от жилых районов города и производившее в разные годы хлор, соляную кислоту, каустическую соду, перекись водорода, лаки и эмали, бытовую химию, изделия из полиэтилена, обанкротилось и закрылось более 20 лет назад. Однако хранившиеся там ядовитые отходы не были должным образом утилизированы, что привело к экологической катастрофе — в 2018-м в городе был введен режим ЧС
На весь экран
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Летом 2020-го на территорию предприятия прибыли сотрудники Росгвардии для охраны территории. Все эти годы туда можно было свободно попасть, и местные жители растаскивали ветшающие постройки, загрязненные ядовитыми отходами и ртутью, на стройматериалы. В августе, пока правительство по поручению президента определялось с объемом и стоимостью работ по изоляции загрязненных объектов, в Усолье-Сибирское прибыл сводный отряд Минобороны, чтобы оказать помощь в ликвидации угрозы загрязнения
На весь экран
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
На предприятии требовалось демонтировать цех ртутного электролиза, из которого токсичный металл все эти годы продолжал попадать в атмосферу и подземные воды
На весь экран
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Кроме того, необходимо было переместить остатки продуктов химического производства и отходы из обветшавших накопителей, откуда происходят утечки, в новые емкости
На весь экран
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Военным пришлось ставить водяные завесы при перемещении химических веществ из аварийных емкостей. А также проливать водой железобетонные конструкции и предотвращать распространение пыли при демонтаже цеха ртутного электролиза
На весь экран
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Выкачивание опасных химических веществ из скважин, находящихся за территорией предприятия, еще продолжается. Военнослужащие обеспечивают химическую безопасность работ
На весь экран
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Специалисты отряда Минобороны ежедневно ведут мониторинг химической обстановки, отбирают пробы почвы, воды и воздуха для проведения экспресс-анализа. Детальные исследования проводят в лаборатории научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.