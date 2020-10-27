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Компания Eli Lilly прекратила испытания лекарства для лечения коронавируса

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Фармкомпания в США прекратила испытания лекарства от COVID-19. Eli Lilly разрабатывает препарат на основе антител. Медикамент более не будут выдавать пациентам с тяжелой формой COVID. В компании уверены: этим больным сыворотка не поможет. В тестах продолжат участвовать заболевшие легкой формой. В Eli Lilly надеются, что лекарство пригодится для профилактики: в частности, препарат могут выдавать медикам. О первых проблемах в испытаниях компания заявила две недели назад.

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