Компания Eli Lilly прекратила испытания лекарства для лечения коронавируса

Фармкомпания в США прекратила испытания лекарства от COVID-19. Eli Lilly разрабатывает препарат на основе антител. Медикамент более не будут выдавать пациентам с тяжелой формой COVID. В компании уверены: этим больным сыворотка не поможет. В тестах продолжат участвовать заболевшие легкой формой. В Eli Lilly надеются, что лекарство пригодится для профилактики: в частности, препарат могут выдавать медикам. О первых проблемах в испытаниях компания заявила две недели назад.