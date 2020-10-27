В Красноярском крае микроавтобус опрокинулся в кювет, пострадали восемь человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону во вторник, 27 октября.

Инцидент произошел в Ермаковском районе на 497 км автодороги Р-257 «Енисей».

«31-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Хайс», двигаясь со стороны г. Томска в сторону г. Кызыл, не справился с управлением и допустил опрокидывание в правый кювет. В салоне транспортного средства находилось 17 пассажиров», — рассказали в УМВД.

В результате происшествия пострадали водитель и семь пассажиров, все они были доставлены в районную больницу с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

25 октября междугородный пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Иркутской области, один человек пострадал.