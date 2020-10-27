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Ледообразование началось на реках Хабаровского края

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В Хабаровском крае на реках Мая, Амгунь и Бурея, а также на водоемах в северных районах началось формирование ледового покрова. Из-за того что выход на воду лодок и катеров в такой период очень опасен, по решению органов местного самоуправления навигационный период для маломерных судов закрыт в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском районах, районе имени Полины Осипенко и Верхнебуреинском районе.

Краевые власти просят особое внимание в этот период обратить на безопасность детей. Дело в том, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на аварийно-спасательную службу, что ледяной покров на водоемах формируется долго и неравномерно, а люди часто недооценивают опасность выхода на тонкий осенний лед. Каждый год с начала ноября до середины декабря в крае отмечается рост несчастных случаев на воде.

В течение этой и следующей недель навигация завершится еще в шести муниципальных районах региона. А с ноября специалисты начнут проводить профилактические рейды традиционных мест выходов на лед рыбаков и отдыхающих.

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