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The National Interest написал о новом «супероружии» из России

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Россия разрабатывает боевое снаряжение нового поколения «Сотник», которое можно будет интегрировать с микродронами, написало американское издание The National Interest.

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Ожидается, что новое снаряжение повысит осведомленность военного об обстановке, поможет ему выполнять боевые задачи, а также минимизирует физические усилия и риск для жизни.

Так, изображения с камер на дронах будут проецироваться на забрало шлема или защитные очки вместе с командами, схемами местности и другой важной информацией. Автор статьи назвал данное снаряжение «Google Glass для поля боя».

1 октября главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал в интервью «Российской газете», что в РФ разрабатываются экзоскелеты с интеграцией боевых и обеспечивающих робототехнических комплексов, а также разведывательных и ударных беспилотников мини- и малого класса.

По данным ТАСС, «Сотник» разрабатывают на замену имеющейся экипировке «Ратник». Исследования и разработки снаряжения нового поколения продлятся до 2023 года. Отмечается, что «Сотник» будет примерно на 20% легче, чем его предшественник.

Новая экипировка станет применяться на специальных операциях уже с 2025 года, а до 2030-го планируется оснастить ею всю российскую армию, отмечает агентство.

22 сентября журналист Forbes Дэвид Хэмблинг сравнил российскую боевую экипировку «Ратник» с проектом боевого костюма США TALOS и пришел к выводу, что Россия значительно дальше продвинулась в вопросе создания экзоскелета. По его мнению, США не смогут создать что-то подобное в ближайшее время и облачить солдат в «костюмы Тони Старка».

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