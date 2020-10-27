Три человека погибли в загоревшемся доме в Калининграде

В Калининграде в результате пожара в частном доме погибли три человека, сообщает РЕН ТВ.

Возгорание произошло в ночь на 27 октября на улице Гончарова. По данным телеканала, площадь пожара составила 120 квадратных метров. Тела погибших были обнаружены при тушении здания.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

26 октября в здании на территории бывшего московского завода «Серп и Молот» возник пожар на территории 700 кв. м. Огнем были объяты кровля здания и два этажа. Между этажами произошло обрушение перекрытий.