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Мишустин поставил цель остановить рост цен на жилье в России

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Российское правительство будет добиваться сдерживания цен на жилье, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе встречи с лидерами фракций Государственной Думы.

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Он отметил, что вице-премьер Марат Хуснуллин на данный момент ведет работу над упрощением процедур в сфере строительства, призванные сократить сроки возведения, а также стоимости жилья.

Тем не менее, сказал Мишустин, существуют примеры, когда цены на недвижимость растут из-за застройщиков.

«Но цели поставлены. Я очень надеюсь, что мы сейчас будем добиваться всецело отсутствия этого роста», — приводятся его слова на сайте Госдумы 26 октября.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что меры поддержки государством спроса на жилье в целом дают результаты.

При этом российских лидер подчеркнул, что необоснованных скачков стоимости жилья быть не должн. Также Путин заявил о персональной ответственности глав регионов за жилищное строительство.

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