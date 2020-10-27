Двукратный чемпион мира по боксу Гассиев провел подготовку к бою с Сефери

До самого ожидаемого боя осени остаётся меньше недели. 31 октября экс-чемпион мира по версии IBF (2016—2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе, россиянин Мурат Гассиев

встретится с Нури Сефери. Российский боксёр продолжает тренировки в Сочи, где и пройдёт поединок. Гассиев вместе с командой провёл подготовку к бою. Боксёр уверен в своих силах,

несмотря на большой перерыв. Гассиев поблагодарил всех своих болельщиков за поддержку.

Самый ожидаемый бой осени покажет телеканал РЕН ТВ.