В Турции после взрыва нейтрализовали двух террористов

В Турции правоохранители нейтрализовали двух террористов после взрыва в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке страны, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

«Браво нашим героям. Нейтрализованы оба террориста», — написал он в Twitter в понедельник, 26 октября.

Aferin kahramanlarımıza 👏🇹🇷



İkisi de elde



Hikayesini anlatacağız #İskenderun — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 26, 2020

Взрыв прогремел на улице Фенер в Искендеруне ранее в понедельник во время погони полиции за террористами. Место происшествия было оцеплено, туда направили полицейских, пожарных и медицинские бригады.