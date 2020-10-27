В Турции после взрыва нейтрализовали двух террористов
В Турции правоохранители нейтрализовали двух террористов после взрыва в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке страны, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
«Браво нашим героям. Нейтрализованы оба террориста», — написал он в Twitter в понедельник, 26 октября.
Aferin kahramanlarımıza 👏🇹🇷— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 26, 2020
İkisi de elde
Hikayesini anlatacağız #İskenderun
Взрыв прогремел на улице Фенер в Искендеруне ранее в понедельник во время погони полиции за террористами. Место происшествия было оцеплено, туда направили полицейских, пожарных и медицинские бригады.