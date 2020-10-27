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В Турции после взрыва нейтрализовали двух террористов

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В Турции правоохранители нейтрализовали двух террористов после взрыва в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке страны, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

«Браво нашим героям. Нейтрализованы оба террориста», — написал он в Twitter в понедельник, 26 октября.

Взрыв прогремел на улице Фенер в Искендеруне ранее в понедельник во время погони полиции за террористами. Место происшествия было оцеплено, туда направили полицейских, пожарных и медицинские бригады.

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