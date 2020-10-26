Проект парка «Манзара» начали разрабатывать в Казани

В Казани объявили о начале разработки проекта парка «Манзара». Он протянется от храма-памятника на Кировской дамбе до полуострова на Ленинской дамбе, сообщается на странице Стратегии развития Казани в Instagram.

Новый парк планируют создать между Кремлевской (ранее Ленинской) и Кировскими дамбами. В рамках разработки проекта будут организованы онлайн-встречи, специалисты будут сотрудничать с сообществами и городскими активистами, пишет InKazan.ru.

19 октября сообщалось, что в Казани начинается благоустройство территории набережной у Кремля. Максимальная стоимость работ — 185,8 млн рублей. Планируется привести в порядок участок у бывшего национального культурного центра «Казань». Все работы необходимо выполнить до июля 2021 года.