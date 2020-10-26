Прямой эфир

Проект парка «Манзара» начали разрабатывать в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казани объявили о начале разработки проекта парка «Манзара». Он протянется от храма-памятника на Кировской дамбе до полуострова на Ленинской дамбе, сообщается на странице Стратегии развития Казани в Instagram.

Новый парк планируют создать между Кремлевской (ранее Ленинской) и Кировскими дамбами. В рамках разработки проекта будут организованы онлайн-встречи, специалисты будут сотрудничать с сообществами и городскими активистами, пишет InKazan.ru.

19 октября сообщалось, что в Казани начинается благоустройство территории набережной у Кремля. Максимальная стоимость работ — 185,8 млн рублей. Планируется привести в порядок участок у бывшего национального культурного центра «Казань». Все работы необходимо выполнить до июля 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020