Строительство онкоцентра под Калининградом завершено на 40%

Основные работы по строительству онкологического центра в поселке Родники в Калининградской области завершат в течение двух месяцев. Об этом глава регионального минстроя Сергей Черномаз заявил во время рабочей поездки на стройплощадку.

«Я вижу уже сейчас, что стройка раскачалась, но есть к чему стремиться, есть где улучшаться, есть где наращивать темп», — цитирует главу ведомства ИА FlashNord со ссылкой на портал «Клопс».

Сейчас готовность объекта составляет 40%. Министр при этом отметил, что людей на стройплощадке не хватает, а некоторые работы подрядчиком вовсе не охвачены.

Ранее губернатор региона Антон Алиханов говорил о том, что сдать онкоцентр необходимо уже в ближайшее время.

В октябре стало известно, что три новых центра амбулаторной онкологической помощи откроются в Москве в 2021 году.