Счетная палата объявила конкурс на обучение сотрудников работе с устаревшим ПО

Счетная палата России объявила конкурс на обучение сотрудников основам работы с программным обеспечением Microsoft Outlook 2010, обслуживание которого было прекращено 13 октября 2020 года.

Информация о соревновании появилась в реестре Единой информационной системы в сфере закупок 24 сентября. Начальная цена контракта — 400 тыс. рублей.

В пресс-службе Счетной палаты объяснили свой выбор тем, что обсуждаемое программное обеспечение «как часть инфраструктуры информационно-телекоммуникационной системы Счетной палаты эксплуатируется на базе технологий Microsoft с момента основания контрольного ведомства». Также в ведомстве отметили, что знают о прекращения поддержки Microsoft Outlook 2010.

Эксперты в области ПО предостерегают, что использование устаревшего софта влечет за собой угрозы информационной безопасности.

«Для него больше не будут выходить обновления безопасности. Это значит, что любое вложение к письму может нести в себе потенциальную бомбу», — отметил заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

С ним согласился и руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев, добавив, что такой выбор ПО может привести к краже конфиденциальных данных. Тем не менее, специалисты указали на то, что между поколениями продуктов Microsoft наблюдается преемственность, что является плюсом в данной ситуации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 27 октября.