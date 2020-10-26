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Германия не доверяет призывам России к отказу от ракет СМД в Европе

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Германия не доверяет призывам России отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Так официальный представитель немецкого МИД Андреа Зассе прокомментировала обнародованные в понедельник предложения Владимира Путина по поводу снятия напряжённости в Старом Свете.

Президент России в понедельник опубликовал на своем сайте заявление, в котором предложил НАТО конкретные шаги к разрядке напряженности в Европе. Она возникла после одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в августе прошлого года.

Президент заявил, что наша страна готова отказаться от развертывания подобного оружия при условии встречных шагов со стороны НАТО. В частности, Путин предложил странам Североатлантического альянса подкрепить российскую инициативу своими мораториями на размещение ракет.

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