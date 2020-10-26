Реновация Больничного городка в Мурманске обойдется в 700 млн рублей

В Мурманске Больничный городок ждет реновация. Микрорайон с ветхими домами и плохими дорогами превратят в благоустроенный район через 4 года. Концепцию развития микрорайона должны подготовить до 1 ноября.

Вице-губернатор Владислав Сандурский назвал сумму вложений. По предварительным данным, строительство дорог, водопровода и котельной обойдется в 700 млн рублей. Сейчас готовится расчет всех нагрузок, которые учтут при проектировании инженерных сетей.

За 4 года в Больничном планируется построить 200 тыс. кв. м жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Архитектурную концепцию застройки с учетом непростых климатических условий Крайнего Севера готовы разработать пять потенциальных застройщиков, пишет ИА «Би-порт».