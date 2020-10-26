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Еще одно племенное хозяйство создадут под Тверью

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В Тверской области появится еще одно племенное хозяйство. До конца 2020 года ООО «Тверской урожай», специализирующееся на мелком рогатом скоте, планирует получить соответствующий статус.

Как уточняют «Тверские новости», сейчас в регионе насчитывается 13 племенных хозяйств: четыре занимаются разведением пушнины, семь — крупным рогатым скотом, одно — коневодством, и еще одно — мелким рогатым скотом.

Власти обещают возместить затраты на содержание племенного поголовья животных. В августе было принято решение в выделении на эти цели дополнительно 50 млн рублей. Как сказал губернатор Игорь Руденя, помимо звероводов власти поддержали хозяйства, занимающиеся молоком и мясом. И это является вкладом в устойчивое развитие агропромышленного комплекса региона.

С учетом дополнительной помощи объем субсидий в этом году превысит 118 млн рублей. Поддержку получат четыре местных звероводческих хозяйства, которые занимаются мясным и молочным скотоводством, свиноводством, птице- и овцеводством, а также коневодством.

Комплексу «Тверской урожай» должны оказать финансовую поддержку в 2021 году. Он специализируется на разведении коз и овец. Есть и сыродельное производство, которое укомплектовано современным итальянским оборудованием.

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