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С борта МКС сняли мигающий огнями неопознанный объект

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Камеры зафиксировали неопознанный объект овальной формы, мигающий разноцветными огнями, на борту Международной космической станции (МКС).

Кадры с неизвестным предметом появились в Сети. По мнению экспертов, в камеру попала не Луна и не планета, пишет Daily Star.

Мнения читателей разделились. По мнению одних, это космический мусор, который отражает свет. Другие же утверждают, что это НЛО, сообщает телеканал «Звезда».

15 сентября бывший пилот истребителя ВМС США Дэвид Фравор рассказал о своей встрече с НЛО в 2004 году. Экс-военный выразил уверенность в том, что зафиксированный им объект имел внеземное происхождение. По словам Фравора, объект вел себя агрессивно: резко менял высоту, исчезал, блокировал радар.

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