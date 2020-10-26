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Игравшего бандитов актера избили у торгового центра в Москве

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Актера Владислава Манина, который играл в фильмах охранников и бандитов, избили возле торгового центра «Афимолл Сити» в Москве. Об этом 26 октября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на выходе из ТЦ. Между актером и группой неизвестных произошел конфликт. В какой-то момент один из незнакомцев скрутил Манина и повалил его на асфальт. Когда актер уже собирался сесть в такси, нападавший повторно одним ударом повалил его на проезжую часть.

По словам актера, он с семьей и другом вышел из торгового центра и стал ждать такси, однако компания на Toyota Camry преградила дорогу.

«Мы купили игрушки ребенку, вещи. Начал спускаться, а водитель не мог подъехать. Мы были с коляской. И началась вся эта движуха. Я даже не думал, что он так отреагирует», — рассказал он.

Что происходило после удара, Манин не помнит, потому что, по его словам, всё стало «как в тумане». Актеру понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у Манина закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и рваную рану голову.

Манин сыграл порядка 30 эпизодических ролей в отечественных фильмах и сериалах. Чаще всего ему доставались амплуа бандитов и охранников. Он играл в таких картинах, как «Т-34», «Zомбоящик» и др.

Ранее, 1 сентября, народного артиста России Юрия Шлыкова избили на Комсомольском проспекте, расположенном в центре Москвы.

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