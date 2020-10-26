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Гимназию и спорткомплекс откроют в Якутии благодаря субсидии

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В Якутии до конца года введут в эксплуатацию два соцобъекта по дальневосточной субсидии. Это Томпонская гимназия на 220 учеников в поселке Хандыга и спортивный комплекс в Среднеколымске.

Кроме того, планируется завершить капитальный ремонт детской поликлиники и реконструкцию сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в городе Нерюнгри, а также создать инфраструктуру на территориях компактно расположенных земельных участков в селах четырех районов, сообщает ИА YakutiaMedia. В этом году республика получила более 2,3 млрд рублей из бюджета Российской Федерации.

Как отмечает ИА SakhaNews, с начала действия программы благодаря дальневосточной субсидии построена школа в Якутске, также приобретено оборудование и материальная база для шести учреждений среднего профессионального образования.

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